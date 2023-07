Ein SUV-Fahrer hat am Freitag (7.7.2023) gegen 14 Uhr auf der B 10 bei Amstetten riskant überholt. Das berichtet das Polizeipräsidium Ulm in einer Pressemitteilung. Zu diesem Zeitpunkt waren mehrere Fahrzeuge auf der Bundesstraße von Amstetten in Richtung Geislingen unterwegs.

SUV-Fahrer überholt drei Autos und ein Motorrad

Kurz nach dem Ortsausgang von Amstetten setzte der Fahrer eines weißen Mercedes-SUV zum Überholen an. Trotz Gegenverkehr überholte er eine Kolonne von drei Autos und einem Motorrad. Nur durch die Vollbremsung eines entgegenkommenden Autofahrers kam es zu keinem Unfall. Der unbekannte Verkehrsteilnehmer scherte mit seinem weißen SUV knapp vor der Kolonne ein. Dabei gefährdete er auch einen 68-jährigen Autofahrer durch den Überholvorgang.

Polizei sucht Hinweise

Anschließend fuhr der weiße Mercedes mit Stuttgarter Zulassung in Richtung Geislingen davon. Die Polizei Amstetten nahm die Ermittlungen auf. Sie bittet um Hinweise von Zeugen, die etwas zur Fahrweise des SUV-Fahrers sagen können oder ebenfalls gefährdet wurden. Wer etwas gesehen hat, kann sich unter (07331) 7 15 70 bei der Polizei melden.