„Die erneute Verzögerung beim Weiterbau der B 10 schaden der gesamten Region. Es müssen so schnell wie möglich Fortschritte gemacht werden“, sagt die Geislinger CDU-Landtagsabgeordnete Nicole Razavi. Sie ist auch Ministerin für Landesentwicklung und Wohnen und betont, es müsse endlich gebaut werden. „Die Bevölkerung und der Kreis leiden unter dem Verkehr.“ Das Regierungspräsidium (RP) hatte erklärt, dass eine Fertigstellung des Planungsentwurfes zum Weiterbau der B 10 im Herbst 2024 erwartet werden kann.

Razavi sagt dazu: „Ich ärgere mich über die weiteren Verzögerungen. Das Bauen alleine ist schon zeitintensiv genug. Dass es jetzt auch bei den Planungen stockt, ist mehr als ärgerlich.“ Die Geislinger Abgeordnete weiter: „Diese Verzögerung sorgt in erster Linie für Frust und weitere Belastung der Bevölkerung.“ Der Albaufstieg der A 8 und der Weiterbau der B 10 seien seit Jahren Thema für die Region. Trotz der hohen Bedeutung der Verbindungen hätten die Bauvorhaben die Planungsphase nie verlassen. Grund dafür seien die immer wiederkommenden Änderungen der Vorgaben und Anforderungen. Razavi: „Die jahrzehntelangen Endlosschleifen sind Gift für unser Land und unsere Region. Der ewige Stillstand schadet Mensch, Umwelt und Wirtschaft bereits viel zu lang. Damit muss endlich Schluss sein.“ Die Abgeordnete teilt die Verärgerung vieler Anwohner: „Der Verkehr durch die Ortsmitte ist einfach nicht mehr zeitgemäß. Lebenswertes Wohnen geht nicht mit einer Blechlawine vor der Haustür. Es müssen endlich alle Beteiligten an einem Strang ziehen und so schnell wie möglich gebaut werden.“

Verzögerung wegen neuer naturschutzrechtliche Belange

Verantwortlich für die erneute Verzögerung sei, so das Regierungspräsidium, neue naturschutzrechtliche Belange sowie ein Personalmangel in den Planungsbüros. Das RP: „Für einen rechtssicheren Planfeststellungsbeschluss müssen die rechtlichen Verschärfungen sorgfältig geprüft und berücksichtigt werden.“