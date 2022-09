Ausstellung in der Geislinger Galerie im Alten Bau

Man sieht nur, was man weiß: Getreu diesem Goethe-Zitat wollen wir zeigen, was in einem Kunstwerk alles stecken kann; heute mit einem Vergleich: Annemarie Moddrow-Bucks Bild „Roter Gartenweg“ und Uwe Schäfers Bild „Val d‘Hèrens“ .