Am Freitag schlug ein bislang Unbekannter im Bad Ditzenbacher Ortsteil Gosbach einen Mann nieder und verletzte ihn.

Gegen 5.45 Uhr meldete sich ein 45-Jähriger bei der Polizei. Er sagte, dass er in der Drackensteiner Straße in Gosbach auf einem Parkplatz in sein Auto einsteigen wollte, wie die Polizei berichtet. Unvermittelt habe ihn dort eine bislang unbekannte Person niedergeschlagen. Er habe dadurch Verletzungen erlitten und sei zu Boden gegangen.

Rettungskräfte brachten den Mann zur Behandlung in eine Klinik. Die Polizei nahm die Ermittlungen auf und klärt nun die genauen Hintergründe und Abläufe der Tat.