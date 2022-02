Bei einem Arbeitsunfall in Hausen an der Fils ist ein 47-Jähriger am Montag schwer verletzt worden. Laut Polizei belud ein 56-jähriger Stapler-Fahrer gegen 8.30 Uhr in einer Firma einen Lastwagen mit Gitterboxen. Er stapelte immer drei Boxen mit einem Gewicht von mehr als 500 Kilogramm aufeinander. Beim Anheben der Boxen verhakten sich diese und kippten um. Der 47-Jährige lief zeitgleich zu einem nahen Büro und wurde von den Boxen am Rücken getroffen. Er kam in ein Krankenhaus. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.