Ein 65-Jähriger stürzte am Sonntagmittag während des Radmarathons Alb-Extrem in der Weiler Straße von seinem Rad und erlitt schwere Verletzungen. Rettungskräfte brachten ihn in ein Krankenhaus.

Wölbung in der Straße führt zu Unfall

Wie die Polizei auf Nachfrage der GZ berichtet, war der 65-Jährige gegen 11.30 Uhr auf Höhe der Hausnummer 38 ohne Fremdverschulden gestürzt. An der Stelle befinde sich „eine kleine Wölbung“, sagt der Polizeisprecher. Ob es sich dabei um eine besonders gefährliche Stelle für Radfahrer handelt, wisse er nicht. Anwohner hatten den Sturz gesehen und berichtet, dass der 65-Jährige zunächst regungslos auf der Straße gelegen sei. Sie alarmierten den Notarzt und die Rettungskräfte.