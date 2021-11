„Diesen Haushalt können wir – denke ich – einigermaßen beruhigt nach Stuttgart schicken“, sagte Oberbürgermeister Frank Dehmer in der jüngsten Sitzung des Gemeinderats, in der der Entwurf für den Haushaltsplan 2022 eingebracht wurde. Kämmerer Michael Kah rechnet mit einem Plus im Ergeb...