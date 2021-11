Den klassischen Weihnachtsmarkt in der Dorfmitte wird es in diesem Jahr in ­Westerheim nicht geben. Allerdings hat das Organisationsteam der Gemeinde, vorneweg Rosa ­Baumann und Eric Sindek, eine alternative Idee, um der Bevölkerung doch noch Kerzenduft und Budenzauber anbieten zu können. Dabei...