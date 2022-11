Nachdem am ersten Adventswochenende in den Gemeinden entlang der Fils und auf der Alb viele besinnliche Veranstaltungen in der Vorweihnachtszeit stattgefunden haben, folgen am zweiten Adventswochenende weitere Märkte. Dazu zählen kleine, beschauliche Adventsveranstaltungen und große Publikumsmagn...