Eigentlich sollte der Weihnachtsmarkt in Gingen am ersten Adventswochenende stattfinden. Doch die für 27. November geplante Veranstaltung wurde, wie in vielen anderen Gemeinden auch, abgesagt. „Nach den Hygienevorgaben war dies mit den ehrenamtlichen Helfern nicht zu stemmen“, erklärt Bürge...