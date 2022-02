E-Autos können ab jetzt an der neuen Schnellladesäule des Geilsinger Albwerks in einer halben Stunde aufgeladen werden. Das ist acht Mal schneller als an den gewöhnlichen Elektro-Ladesäulen mit 22 Kilowatt, die das Albwerk in Geislingen bereits betreibt. Die Schnellladesäule mit einer 150-Kilow...