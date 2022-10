„Reiß die Hütte ab!“, lautet der Aufruf in einem bekannten Partylied. Die „Hütte“ in Form der Hohensteinhalle in Gingen blieb am Ende zwar stehen, ordentlich gefeiert haben die Gäste in ihr am vergangenen Samstag trotzdem. Bevor die Halle Anfang des kommenden Jahres tatsächlich zum Abbr...