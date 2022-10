Liebe GZ-Leserinnen und -Leser, im April hatten wir Sie dazu aufgerufen, uns für unseren Fotowettbewerb zum 175-jährigen Bestehen der GEISLINGER ZEITUNG Ihre Fotos aus dem Verbreitungsgebiet der GZ zu schicken. Viele von Ihnen haben mitgemacht, fotografiert, in den eigenen Bildarchiven gestöbert und uns Ihre Motive geschickt. Für die zahlreichen Beiträge möchten wir uns ganz herzlich bedanken.

Zur Erinnerung: Eingesandt werden konnten bis zum 15. Oktober Fotos für diese drei Kategorien: ‚Tier- und Pflanzenwelt‘, ‚Landschaft‘ und ‚Architektur‘. Die Bedingungen: Die Aufnahmen mussten aus dem Verbreitungsgebiet der GEISLINGER ZEITUNG stammen und die Fotografen und Fotografinnen hier wohnen. Die Fotos mussten nicht aktuell sein, sondern können auch in den vergangenen zwei Jahren aufgenommen worden sein. Mitmachen durfte auch Minderjährige mit Erlaubnis der Erziehungsberechtigten. Zu gewinnen gibt es Geldpreise im Gesamtwert von 1800 Euro.

Ein Team der GEISLINGER ZEITUNG hat inzwischen eine Vorauswahl unter den insgesamt 264 eingesandten Fotos getroffen – um für Objektivität zu sorgen, war im Auswahlverfahren nicht bekannt, von wem welche Fotos stammen. Als nächstes sind Sie wieder dran, liebe Leserinnen und Leser: Sie haben nun die Qual der Wahl und dürfen aus jeder Kategorie Ihren Favoriten wählen. Diese sehen Sie hier in drei Bildergalerien, geordnet nach den drei Kategorien. Sie finden zu jedem Bild eine kurze Beschreibung; die Fotografen der jeweiligen Kategorien sind jeweils im Anschluss gesammelt aufgeführt.

Um bei der Abstimmung mitzumachen, schreiben Sie uns per E-Mail an gz-online@swp.de Ihren Favoriten in jeder Kategorie. Einsendeschluss ist Freitag, 4. November. Die ersten drei Gewinner der jeweiligen Kategorie werden in der GEISLINGER ZEITUNG veröffentlicht.