Der Verteilungsausschuss beim Regierungspräsidium Tübingen hat am Freitag entschieden, welche Kommunen im Land in diesem Jahr Geld aus dem Ausgleichstock des Landes bekommen. Insgesamt 30,2 Millionen Euro wurden im gesamten Regierungsbezirk Tübingen verteilt – mehr als zwei Millionen Euro davon fließen in die Region Ehingen. 140 Gemeinden hatten der Pressemitteilung zur Vergabe zufolge 144 Anträge mit einer Antragssumme von rund 52,6 Millionen Euro gestellt. Insgesamt acht Anträge konnten nicht berücksichtigt werden.

Rottenacker ist Spitzenreiter in Regierungsbezirk und Region

Das Spektrum der Zuschusshöhe reiche von 15 000 Euro für die Beteiligung am Bau eines Naturkindergartens bis zum diesjährigen Spitzenreiter mit 580 000 Euro Zuschuss für den Neubau eines Kinderhauses, teilt das Regierungspräsidium mit. Spannend: Beide Projekte liegen in der Region – die 15 000 Euro gehen an die Gemeinde Rechtenstein, die sich damit am Naturkindergarten des Nachbarorts Obermarchtal beteiligt, die 580 000 Euro fließen nach Rottenacker.

Viel Geld gibt es auch für die Stadt Munderkingen, wo die Erweiterung des Feuerwehrhauses mit einer halben Million Euro bezuschusst wird. Die Gemeinde Oberdischingen bekommt für die Einrichtung einer dringend benötigten Kindergarten-Übergangsgruppe und die Neugestaltung des bestehenden Pausenhofes (280 000 Euro), die Stadt Schelklingen 270 000 Euro für die Erweiterung des Feuerwehrhauses in Hütten und die Gemeinde Oberstadion 130 000 Euro für den anstehenden Bauhofneubau.

Unterstützung von Infrastruktur und Wirtschaft

Nach Öpfingen gehen 70 000 Euro für die Verbesserung des Brandschutzes und die Modernisierung von drei Gruppenräumen im katholischen Kindergarten St. Martinus. Weitere Zuschüsse gibt es für den Naturkindergarten in Obermarchtal (60 000 Euro), die Sanierung der Außenanlagen an der Grundschule Weilersteußlingen (60 000 Euro), die Anschaffung eines neuen Mannschaftstransportwagens (Unterstadion, 45 000 Euro), den Breitbandausbau von Weißen Flecken (Emerkingen, 40 000 Euro), die Umstellung der Hallenbeleuchtung auf energiesparende LED-Technik (Griesingen, 30 000 Euro).

Mit dem Ausgleichstock unterstützt das Land Baden-Württemberg vor allem die Infrastruktur und die Wirtschaft der Gemeinden im Ländlichen Raum und leistet damit zugleich einen Beitrag zur Sicherung von Arbeitsplätzen im Regierungsbezirk Tübingen. Gefördert werden neben dem Neubau von öffentlichen Einrichtungen auch dringend erforderliche Sanierungsmaßnahmen an bestehenden öffentlichen Gebäuden.