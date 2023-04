Am Lammberg in Ehingen geht es voran, der Zeitplan passt. Ende Mai sollen die Arbeiten an dem neuen Gebäude beginnen, berichtet Jonas Brotbeck vom ausführenden Ehinger Bauunternehmen Brotbeck. Derzeit stünden noch Arbeiten an der Baugrube an. Eine Spezialfirma hat bereits mit Spritzbeton für di...