Wohltätigkeitskonzert in Urspring

Der CDU-Kreisverband organisierte ein Benefizkonzert in der Klosterkirche Urspring. Honorarkonsul Willi Prettl berichtete über humanitäre Hilfe und MdB Manuel Hagel mahnte dringend die Registrierung an, damit Frauen und Kinder nicht in die Fänge von Schleppern geraten.