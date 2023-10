„Wenn man einen Wein runterschluckt und er ist weg, dann taugt der nichts“, sagt Otto-Martin Edel, der Geschäftsführer von Edel Weine in Munderkingen. Bei einer Weinmesse in der Gaststätte „Linde“ in Ehingen gab es nur Weine, die auch nach dem Herunterschlucken noch im Mund nachwirkten. D...