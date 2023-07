„Das Schönste, was ein Mensch hinterlassen kann, ist ein Lächeln im Gesicht derjenigen, die an ihn denken.“ Das steht auf den kleinen Sterbebildchen, die an der St.-Anna-Kapelle zwischen Kirchbierlingen und Volkersheim an Erich Schick erinnern.

Der frühere Hasen-Wirt hat mit dem Bau der im Okt...