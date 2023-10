Am Sonntag ist Bürgermeisterwahl in Schelklingen. Rund 5200 Bürgerinnen und Bürger sind zur Wahl aufgerufen – eine erstaunlich hohe Zahl angesichts von rund 6940 Einwohnern in Schelklingen und den Teilorten. Allerdings dürfen auch 16-Jährige jetzt den Bürgermeister wählen. Einziger Bewerber...