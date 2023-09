Das Flurstück „Schönbrunn“ in Ehingen liegt am Ende des Schönbronner Wegs, zwischen Bahndamm am Grieß und Blaubeurer Straße. Dort ist im Jahr 1913 eine römische Niederlassung entdeckt worden.

Die Zeitung der „Volksfreund für Oberschwaben“ meldete damals: „Nun hat auch Ehingen seine r...