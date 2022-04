Die geplante Erweiterung des Industriegebiets in Berg wirft ihre Schatten voraus: Seit wenigen Wochen stehen an den beiden Rampenanschlüssen an der Bundesstraße 465 am Ehrlosweg und an der Kreisstraße 7353 sowie an der Einmündung in Richtung Dettingen lange Stangen, an deren Spitze kleine Kamera...