Krasse Szenen müssen sich am Montagabend auf einem Parkplatz in der Ehinger Albert-Einstein-Straße abgespielt haben. Wie Polizei und Staatsanwaltschaft in einer gemeinsamen Pressemitteilung am Mittwoch mitteilen, soll an diesem Abend gegen 22.15 Uhr ein 24-Jähriger einen 30-Jährigen mit seinem BMW „gezielt und mit hoher Geschwindigkeit überfahren“ haben. Zuvor hatte sich der 30-Jährige mit zwei weiteren Personen auf dem Parkplatz aufgehalten.

Richter erlässt Haftbefehl wegen versuchten Totschlags

Der Mann hatte Glück im Unglück: Obwohl er über das Auto geschleudert wurde, überstand er den Angriff mit lediglich leichten Verletzungen. Rettungskräfte brachten ihn in eine Klinik. Der BMW-Fahrer sei zunächst geflüchtet, schreiben Polizei und Staatsanwaltschaft; er habe sich jedoch kurze Zeit später beim Polizeirevier Ehingen selbst gestellt. Die Beamten nahmen den 24-Jährigen vorerst fest.

Hintergrund der Tat sollen ersten Ermittlungen zufolge Streitigkeiten zweier Familien sein. Der Angreifer wurde am Dienstag auf Antrag der Staatsanwaltschaft dem Richter am Amtsgericht Ulm vorgeführt. Der erließ Haftbefehl wegen versuchten Totschlags. Der mutmaßliche Täter befindet sich nun in einer Justizvollzugsanstalt in Untersuchungshaft.