Die Arztpraxis in Granheim wird im nächsten Jahr wieder betrieben. Das ging aus den Worten von Altsteußlingens Ortsvorsteher Josef Huber hervor. Der nutzte in der Gemeinderatssitzung am Donnerstag beim Tagesordnungspunkt „Wünsche und Anfragen“ die Gelegenheit, sich bei der Stadtverwaltung, na...