Schwer verletzt hat sich ein Motorradfahrer am Montag in Ehingen. Wie die Polizei mitteilt, war der 55 Jahre alte Kradfahrer wohl einen Moment unaufmerksam – und ist auf einen Lastwagen aufgefahren. Wie dem Polizeibericht zu entnehmen ist, fuhr der 55-Jährige mit einer Vespa auf der B311 in Richtung Riedlingen, vor ihm der Kleinlaster mit einem 58-Jährigen am Steuer. Der Lastwagenfahrer musste bremsen, weil der Verkehr an der Einmündung zur Schlechtenfelder Straße stockte.

Bremsmanöver zu spät gemerkt

Das bemerkte wohl der 55-Jährige zu spät und fuhr in das Heck des Kleinlasters. Der Zweiradfahrer wurde über den Lenker geschleudert und durchschlug mit dem Helm die Heckscheibe des VW. Anschließend lag er, schwer verletzt durch den heftigen Aufprall auf der Straße. Entgegen der schweren Verletzung des Motorradfahrers war der Sachschaden relativ glimpflich – 2000 Euro Sachschaden waren am Kleinlaster zu verzeichnen, 1000 Euro an der Vespa.