Offenbar unter Drogeneinfluss am Steuer eines Renaults war ein 28-Jähriger am Mittwochnachmittag, 19. Juli, in Ehingen unterwegs. Gegen 15.15 Uhr kontrollierte die Polizei den Fahrer in der Webergasse. Bei der Kontrolle hätten die Beamten schnell den Verdacht, dass der Fahrer unter dem Einfluss von Rauschgift stand. Lichtstarre Pupillen und Lidflattern seien den Beamten aufgefallen. Ein Urintest habe die Vermutungen bestätigt. Ein Arzt nahm Blut ab.

Das Ergebnis der Blutprobe soll nun zeigen, welche Drogen der Mann vor der Fahrt konsumiert hatte. Die Polizisten untersagten dem 28-Jährigen die Weiterfahrt für die nächsten 24 Stunden. Der Mann sieht einer Anzeige entgegen. Darüber hinaus setze sich die Polizei auch mit der Führerscheinstelle in Verbindung, die weitere Maßnahmen gegen den Mann prüfe.