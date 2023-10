Bummeln, flanieren, in den Geschäften stöbern sowie entspannt einkaufen und genießen war am Sonntag in Ehingen angesagt. Die Modegeschäfte zeigten die aktuelle Herbst-Winterkollektion, andere Läden präsentierten Trends und Neuheiten oder lockten mit satten Rabatten. Unter dem Leitspruch „Ehi...