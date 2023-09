Am Tag des offenen Denkmals feierte vergangenen Sonntag der Förderverein für Denkmalpflege und Kultur Hütten in der Schmiechtalhalle in Hütten sein 40-jähriges Bestehen. Der Verein, der einst zum Bau einer Leichenhalle ins Leben gerufen wurde, sei aus dem Dorfgeschehen nicht mehr wegzudenken, b...