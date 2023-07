Der Sohn klopft bei seiner Mutter an der Haustüre, diese öffnet – und er sticht ohne Vorwarnung auf sie ein: So soll es sich am Donnerstagabend (20.07.2023) in Schelklingen zugetragen haben. Wie Polizei und Staatsanwaltschaft Ulm am Freitagabend in einer gemeinsamen Pressemitteilung berichteten, ist der mutmaßliche Täter zwischenzeitlich in einer psychiatrischen Klinik untergebracht. Eine Richterin am Amtsgericht entschied, dass der Mann eine Gefahr für die Allgemeinheit darstellen könnte.

Mutmaßlicher Täter ergriff nach der Tat die Flucht

Doch der Reihe nach. Nach Angaben der Polizei klopfte ein 43-Jähriger offenbar gegen 22 Uhr am Donnerstagabend an der Haustüre seiner Mutter in Schelklingen. Die 67-Jährige öffnete ihrem Sohn, woraufhin dieser sofort mit einem Messer auf sie losgegangen sein soll. Nach der Tat ergriff der Verdächtige die Flucht; die Polizei konnte ihn kurze Zeit später im Bereich des Schelklinger Bahnhofs vorläufig festnehmen. Dabei habe der Mann keinen Widerstand geleistet, schreibt die Polizei. Auch die mutmaßliche Tatwaffe, ein Küchenmesser, fanden die Beamten rasch – auf entsprechenden Hinweis des Beschuldigten – in der Nähe des Tatorts auf. Dieses hatte der Verdächtige nach seiner Schilderung bei seiner Flucht weggeworfen.

Die angegriffene Mutter hatte offenbar Glück im Unglück: Sie erlitt nach Angaben der Polizei lediglich leichte Verletzungen. Rettungskräfte brachten sie in eine Klinik.

Verdacht des versuchten Mordes

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Ulm wurde der Mann am Freitag einer Richterin am Amtsgericht wegen Verdacht des versuchten Mordes vorgeführt. Diese erließ einen Unterbringungsbefehl, da im Raum steht, dass der Mann im schuldunfähigen Zustand gehandelt haben könnte und aufgrund dieses Zustands eine Gefahr für die Allgemeinheit darstellen könnte. Der Mann wird nun einstweilig in einem psychiatrischen Krankenhaus untergebracht.