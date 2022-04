In Griesingen hat es an Ostern einen Vandalismusvorfall gegeben. Offenbar haben sich Jugendliche am Regiomaten in der Höhenstraße neben der Raiffeisenbank zu schaffen gemacht. Dies bestätigte die Polizei auf Nachfrage. Der Vorfall habe sich gegen 4 Uhr morgens am Ostermontag, 18. April, ereignet,...