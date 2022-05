„Ernüchternd“ – so bewertet Martin Rivoir, SPD-Landtagsabgeordneter aus Ulm, die Bilanz der Unterstützung, die der Landtag zum Unesco-Weltkulturerbe „Höhlen und Eiszeitkunst der Schwäbischen Alb“ geleistet habe. Dies schreibt Rivoir in einer Pressemitteilung. In diesem Monat jährt sic...