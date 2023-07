Gleich mehreren Anzeigen sieht ein 50-Jähriger entgegen, der am Sonntag kurz nach 16 Uhr zwei Unfälle in Ehingen verursacht hat. Wie die Polizei berichtet, tankte der Mann seinen Mazda an einer Tankstelle in der Biberacher Straße. Als er danach weiterfahren wollte, kollidierte er mit einem Wohnmobil; beim anschließenden Zurücksetzen krachte er in die Front eines hinter ihm stehenden Opels. Nach dem Unfall, so schildert es die Polizei in ihrem Bericht, habe der Mann flüchten wollten. Zeugen sei es zunächst gelungen, ihn daran zu hindern.

Alkomattest ergibt Wert von knapp drei Promille

Die Unfallbeteiligten einigten sich demnach darauf, den Bereich an den Zapfsäulen zu verlassen und etwas abseits ihre Personalien auszutauschen. Diese Gelegenheit nutzte der 50-Jährige erneut für einen Fluchtversuch; dieses Mal seien die Zeugen, die ihn daran hindern wollten, chancenlos geblieben, schreibt die Polizei. Weit kam der Unfallverursacher aber nicht: Die Polizei konnte ihn schnell ermitteln und stoppen.

Ein Alkomattest ergab einen Wert von knapp drei Promille. Der Führerschein des Mannes wurde beschlagnahmt; die Verkehrspolizei Laupheim hat die Ermittlungen aufgenommen.