Kleine Ursache, große Folgen: Wie die Polizei berichtet, war ein 83-Jähriger am Mittwoch gegen 9.45 Uhr mit seinem Toyota auf der Kirchbierlinger Straße in Rottenacker in Richtung Kirchbierlingen unterwegs gewesen. Offenbar wurde er dabei von der Sonne geblendet – und übersah deshalb das Rotlicht der Lichtzeichenanlage an dem dortigen Bahnübergang. Der Mann fuhr gegen die geschlossene Bahnschranke.

Zug nähert sich

Wie die Polizei berichtet, habe sich in diesem Moment ein Schienenfahrzeug genähert. Dieses sei jedoch glücklicherweise mit Schrittgeschwindigkeit unterwegs und noch rund 50 Meter von dem beschranktem Übergang entfernt gewesen. Es habe noch rechtzeitig anhalten können. Bei dem Unfall entstand Schaden am Toyota sowie an der Bahnschranke. Die Polizei Munderkingen schätzt den Sachschaden auf etwa 400 Euro.