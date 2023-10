30 Feuerwehrleute aus Rottenacker und Munderkingen mussten am frühen Sonntagvormittag zu einem Einsatz in der Rudolf-Bohnacker-Straße in Rottenacker ausrücken. In einem landwirtschaftlichen Anwesen am Rand des Industriegebiets war ein Pferd in eine Güllegrube eingebrochen, die mit Holzbohlen ges...