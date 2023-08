Unachtsamkeit hat am Dienstagmorgen in Oberdischingen zu einem Unfall geführt. Wie die Polizei berichtet, war ein 69-Jähriger gegen 10.45 Uhr mit seiner Kawasaki in der Ersinger Straße unterwegs. Vor ihm fuhr ein Müllfahrzeug, das immer wieder am rechten Fahrbahnrand stoppte, um Müll einzusammeln. In der Folge staute sich der Verkehr.

Sprinter-Fahrer übersieht Motorrad

Als sich die Gelegenheit bot, fuhr der Senior daher links am Müllfahrzeug vorbei. Auch vor dem Müllauto staute sich der Verkehr; auch diese Fahrzeuge überholte der 69-Jährige links. Zur selben Zeit scherte der 22-jährige Fahrer eines Sprinters ebenfalls nach links aus. Wie die Polizei schreibt, hatte der Klein-Lkw unmittelbar vor dem Müllwagen gestanden und den vorbeifahrenen Motorradfahrer offenbar übersehen. Der stieß mit seinem Zweirad in die Fahrertür des Sprinters.

In der Folge stürzte der Senior mit seinem Motorrad auf die Straße, wobei er sich leicht verletzte. Der Rettungsdienst brachte ihn in ein Krankenhaus. Die Polizei Ehingen hat den Unfall aufgenommen. Sie schätzt den Schaden am Motorrad auf rund 3000 Euro, den am Sprinter auf etwa 1000 Euro. Ein Abschlepper barg die nicht mehr fahrbereite Kawasaki.