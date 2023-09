Was genau hat sich am Montag in der Ehinger Pfisterstraße ereignet? Das versucht das Polizeirevier Ehingen derzeit zu ermitteln. Klar ist nur: Gegen 13.50 Uhr sind ein VW Lupo und ein Audi an einer roten Fußgängerampel zusammengestoßen. Der VW-Fahrer erlitt dabei leichte Verletzungen und musste ins Krankenhaus gebracht werden, beide Autos mussten abgeschleppt werden.

Fußgängerin als Zeugin gesucht

Zum Unfallhergang gibt es offenbar widersprüchliche Angaben: Laut Polizei habe der 30-jährige VW-Fahrer ausgesagt, dass er an der roten Ampel gewartet habe, als ihm der Audi ins Heck krachte. Der 20-jährige Audifahrer habe hingegen angegeben, dass der Lupo unmittelbar vor ihm von der Bahnhofstraße in die Pfisterstraße eingebogen sei und er trotz Vollbremsung einen Unfall nicht mehr habe verhindern können.

Zur Klärung des genauen Unfallhergangs bittet die Polizei Ehingen (Tel. 07391/5880) um Hinweise von Zeugen. Insbesondere eine Fußgängerin, die wohl zum Zeitpunkt des Unfalls die Pfisterstraße an der Ampel überquert haben soll, wird gebeten, sich zu melden.