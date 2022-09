Bei einem Zusammenstoß zweier Autos in Rißtissen ist am Dienstagmorgen eine Frau leicht verletzt worden. Zu dem Unfall im Ehinger Teilort kam es gegen 8 Uhr. Zu diesem Zeitpunkt fuhr ein 38-jähriger Mann mit seinem Skoda in der Prof.-Josef-Schick-Straße in Richtung Rißstraße. In der Straße ...