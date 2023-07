Zu einem Unfall zwischen einem Sattelzug und einem Motorroller ist es am Dienstagnachmittag in Ehingen gekommen. Wie die Polizei berichtet, stand der 55-Jährige mit seinem Scania-Sattelzug auf einem Firmengelände in der Biberacher Straße und fuhr in die Straße ein. Der 57-jährige Fahrer des Motorrollers hatte zu diesem Zeitpunkt in der Biberacher Straße verkehrsbedingt halten müssen. Der Fahrer des Sattelzuges übersah den Motorroller. Der Roller kippte nach links, der Motorroller-Fahrer hat es noch geschafft, abzuspringen. Bei dem Unfall erlitt der 57-Jährige leichte Verletzungen. Er sei vorsorglich ins Krankenhaus gekommen und konnte dieses nach kurzer Behandlung wieder verlassen, teilt die Polizei mit.

Beim Umkippen beschädigte der Roller ein entgegenkommendes Auto. An den drei beteiligten Fahrzeugen entstand laut Polizei ein Sachschaden von etwa 3000 Euro.