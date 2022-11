Er rammte ein geparktes Fahrzeug, schaute noch kurz nach dem Schaden und ergriff dann die Flucht: Der Fahrer eines Smarts wollte sich am Freitagmorgen in Ehingen vor seiner Verantwortung drücken – und wurde am Ende doch schnell ermittelt. Wie die Polizei mitteilt, parkte der 27-Jährige gegen 7.30 Uhr mit seinem Kleinwagen in der Gymnasiumstraße auf einem Parkplatz rückwärts aus. Dabei rammte er einen geparkten Opel.

Was danach geschah, schildert die Polizei folgendermaßen: Der Mann sei ausgestiegen, habe den mehrere hundert Euro teuren Schaden am Opel in Augenschein genommen – und sei dann davongefahren, ohne sich darum zu kümmern. Pech für den Unfallverursacher: Zeugen hatten ihn beobachtet und, als der Mann davonfuhr, die Polizei informiert. Diese ermittelte den 27-Jährigen rasch. In der Pressemitteilung zum Vorfall loben die Beamten ausdrücklich das Verhalten der Zeugen, denen der schnelle Ermittlungserfolg zu verdanken ist.

Führerscheinentzug und Strafen drohen

Die Polizei mahnt: „Unfallflucht ist kein Kavaliersdelikt, sondern eine Straftat.“ Wer wegfahre, ohne sich um den Schaden und eventuelle Verletzte zu kümmern, riskiere nicht nur seinen Führerschein, sondern auch eine Freiheitsstrafe. Wer warte, habe dagegen in aller Regel lediglich mit einem Bußgeld zu rechnen. Die Polizei empfiehlt deshalb, bei einem Unfall an der Unfallstelle zu bleiben und sich sofort beim Unfallgegner oder der Polizei zu melden.