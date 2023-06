Ein Mann hat am Donnerstagmorgen mit dem Auto ein Kind angefahren, es wurde leicht verletzt. Der Unfall ereignete sich kurz nach 7.30 Uhr. Der 60-Jährige verließ den Kreisverkehr in der Pfisterstraße in Ehingen, wurde wohl von der Sonne geblendet und übersah den 10-Jährigen, der gerade mit dem City Roller die Zebrastreifen überquerte, teilt die Polizei mit. Der Junge konnte das Krankenhaus nach einer ambulanten Behandlung schnell wieder verlassen.