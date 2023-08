Zuerst ein Moment der Unachtsamkeit, dann eine Unfallflucht: Der Montagmorgen dürfte für eine 59-jährige Autofahrerin empfindliche Konsequenzen nach sich ziehen. Wie die Polizei berichtet, war die Frau gegen 7.05 Uhr mit ihrem Nissan in der Winckelhoferstraße in Richtung Fischersteige unterwegs. An einer Stoppstelle querte sie die Müllerstraße.

Mopedfahrer muss Vollbremsung machen

Dort kam ein 60-jähriger Mann mit seinem Kleinkraftrad der Marke Yamaha von links – und hatte eigentlich Vorfahrt. Die Autofahrerin, die das Moped offenbar übersehen hatte, fuhr dennoch los. Der Yamaha-Fahrer musste daraufhin abrupt abbremsen, um eine Kollision zu verhindern, und stürzte. Dabei erlitt er schwere Verletzungen.

Die Autofahrerin habe den Unfall bemerkt, schreibt die Polizei: Sie habe kurz angehalten, sei dann aber weitergefahren, ohne sich um den Verletzten zu kümmern. Der Rettungsdienst brachte den Mann ins Krankenhaus. An seinem Moped entstand nach Einschätzung der Polizei ein Sachschaden von mehreren hundert Euro. Der Nissan der Unfallverursacherin blieb unversehrt.

Zeugen gesucht

Der Verkehrspolizei Laupheim (Telefon 07392/963 03 20) gelang es, die mutmaßliche Verursacherin über das Kennzeichen zu ermitteln. Zur Klärung des genauen Unfallhergangs bittet sie um weitere Zeugenhinweise.