Ein Moment der Unachtsamkeit führte am Dienstag in Ehingen zu einem Unfall: Wie die Polizei mitteilt, kollidierte gegen 12 Uhr ein 85-jähriger Opelfahrer mit einem 58-jährigen Radfahrer – wobei letzterer Vorfahrt hatte.

Zusammenstoß zwischen Opel und Rad

Der Opelfahrer war nach Angaben der Polizei in der Weiherstraße in Richtung Schlechtenfelder Straße unterwegs gewesen, der Radfahrer mit einem Rennrad in der Schlechtenfelder Straße in Richtung Lauterbach. An der Einmündung, so der Bericht weiter, sei der Senior dann nach rechts in Richtung Lauterbach abgebogen. Dabei habe er offenbar den Radler übersehen, der Vorfahrt hatte.

Durch den Zusammenstoß stürzte der Rennradfahrer. Er zog sich dabei leichte Verletzungen zu. Rettungskräfte brachten ihn in ein Krankenhaus. Der 85-Jährige blieb unverletzt. Die Polizei Ehingen nahm den Unfall auf. Sie schätzt den Schaden am Opel auf rund 1.000 Euro, am Rennrad auf ungefähr 100 Euro.