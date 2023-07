Zu einem Unfall ist es am Donnerstag, 13. Juli, in Ehingen gekommen. Eine 17-Jährige stürzte bei einem Ausweichmanöver in der Panoramastraße in Ehingen vom Mofa und zog sich dabei leichte Verletzungen zu. Wie die Polizei berichtet, war die 43-jährige Hyundai-Fahrerin in der Uhlandstraße unterwegs. Beim Abbiegen in die Panoramastraße übersah die Autofahrerin offenbar die 17-Jährige, die mit ihrem Mofa in der Panoramastraße in Richtung Freibad unterwegs war. Die Jugendliche kam von links und hatte Vorfahrt. Die Mofa-Fahrerin bremste; beim Versuch auszuweichen kam sie zu Fall und zog sich dabei leichte Verletzungen zu. Im Anschluss an die Unfallaufnahme begab sich die 17-Jährige in ärztliche Behandlung. Die Polizei Ehingen schätzt den Schaden an dem fahrbereiten Mofa auf rund 500 Euro.