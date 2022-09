Bein einem Unfall bei Allmendingen hat sich ein Motorradfahrer am Freitagnachmittag verletzt. Wie die Polizei am Samstag mitteilte, fuhr der 33-Jährige gegen 16.20 Uhr auf der Kreisstraße von Grötzingen in Richtung Schmiechen. In einer Rechtskurve kam er aus bislang unbekanntem Grund nach links v...