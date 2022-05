Zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Radfahrer und einer Autofahrerin ist es am Donnerstag, 12. Mai, im Kreisel am Glockenplatz in Ehingen gekommen. Eine 28-Jährige war kurz nach 15 Uhr von der Blaubeurer Straße in Richtung Innenstadt unterwegs und habe beim Einfahren in den Kreisverkehr offenba...