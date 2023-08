Auf der Strecke zwischen Gundershofen-Springen ereignen sich immer wieder Motorradunfälle. Die serpentinenreiche Strecke ist bei den Bikern beliebt. Jetzt ist ein Biker noch mit Glück im Unglück davongekommen. Er erlitt nur leichte Verletzungen, als er Freitagabend bei Gundershofen stürzte.

Die Kontrolle verloren

Der 29-Jährige war kurz nach 19 Uhr mit seiner Kawasaki von Böttingen in Richtung Springen unterwegs, als er die Kontrolle über sein Krad verlor. Zum Glück wurde er in einen Grünstreifen geschleudert, bevor sich die Maschine auf der Fahrbahn überschlug. Der Rettungsdienst brachte den Mann vorsorglich in eine Klinik, berichtet die Polizei.