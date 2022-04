Für einen 47-Jährigen hat die Woche denkbar schlecht begonnen: Wie die Polizei mitteilt, war der Mann am Montag gegen 11 Uhr mit seinem VW auf der Landstraße zwischen Untermarchtal und Lauterach unterwegs. Was dann geschah, schildern die Beamten folgendermaßen: In einer langgezogenen Linkskurve ...