Nicht vorausschauend genug ist wohl eine Frau in einem Ehinger Teilort gefahren. In der Folge kam es zu einem Unfall, bei dem sie leicht verletzt wurde. Wie das Ulmer Polizeipräsidium am Donnerstag mitteilt, hat sich der Unfall auf der Bundesstraße B311 bereits am Mittwoch zur Mittagszeit ereignet...