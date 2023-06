Ablenkung und Unachtsamkeit sind häufig die Ursache schwerer Unfälle, schreibt die Polizei. Ob Ablenkung am Donnerstag bei Ehingen zu einem Zusammenstoß zweier Fahrzeuge führte, ist unklar. Bekannt sind allerdings die Folgen – die mit einem Sachschaden von geschätzten 18.000 Euro erheblich sind.

Ein Skoda nicht mehr fahrbereit

Wie die Polizei mitteilt, war kurz nach 10 Uhr am Donnerstagmorgen ein 30-Jähriger mit seinem Skoda auf der B465 von Ingerkingen in Richtung Sontheim unterwegs. Vor ihm fuhr ein 34-Jähriger, ebenfalls in einem Skoda. Als der 34-Jährige verkehrsbedingt abbremsen musste, bemerkte der 30-Jährige das zu spät und prallte ins Heck des Skodas des 34-Jährigen. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand, ein Skoda war allerdings nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.