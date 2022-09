Gleich mehrfach krachte es in den vergangenen Tagen in und um Ehingen: Nach einem Auffahrunfall auf der Bundesstraße 311 auf Höhe der Abzweigung Stetten am Mittwoch musste die Polizei am Donnerstag zu einem Crash bei Blienshofen ausrücken, wo sich ein Fahrzeug überschlagen hatte. Dazu zeitgleich...