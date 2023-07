Eine 23-Jährige hat am Montagmorgen auf der Kreisstraße zwischen Allmendingen und Ringingen die Kontrolle über ihr Auto verloren. Wie die Polizei berichtet, war die Fahrerin gegen 8.45 Uhr mit ihrem Skoda in Richtung Ringingen unterwegs. In der scharfen Linkskurve bei Altheim kam sie nach rechts von der Straße ab. Der Skoda geriet in der Folge in den Graben, drehte sich um die eigene Achse und blieb schließlich im Graben stehen.

12.000 Euro Schaden am Skoda

Durch den Aufprall zog sich die Fahrerin leichte Verletzungen zu. Der Rettungsdienst kümmerte sich vor Ort um die Frau, die danach nach Hause gehen konnte. Am Skoda entstand ein Schaden von rund 12.000 Euro; er musste abgeschleppt werden. Das Polizeirevier Ehingen hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen.

Einen Verdacht haben die Beamten laut der Pressemitteilung aber bereits: Die 23-Jährige dürfte wohl zu schnell unterwegs gewesen sein.